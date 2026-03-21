A Genova, nel quartiere di Pegli, due uomini sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di aver nascosto due chili di droga e 45 mila euro in contanti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, che sono stati trovati durante una perquisizione. La notizia si riferisce ai dettagli dell’operazione condotta nel quartiere.

Nel cuore del quartiere di Genova Pegli, due uomini sono stati arrestati dalla polizia dopo aver nascosto 2 chili di droga e 45.000 euro in contanti all’interno delle loro abitazioni. Le indagini della squadra mobile hanno portato alla scoperta di una rete di spaccio attiva nel ponente genovese, con sequestri che includono cocaina, hashish e un rilevatore di segnale digitale. L’operazione ha l’arresto di due soggetti, uno di 34 anni e l’altro di 63 anni, i cui movimenti sospetti erano stati monitorati per giorni. Gli investigatori avevano notato il più giovane mentre si spostava a piedi verso un condominio dopo essere arrivato con uno scooter sul lungomare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: 2 chili di droga e 45mila euro sequestrati

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Temi più discussi: Blitz della polizia: due pusher arrestati, oltre 2 kg di cocaina e 45mila euro sequestrati; Polizia di Stato: sequestro di oltre 2 chili di stupefacente e 45.000 euro. Tre arrestati.; Nascondevano 2 chili di droga e 45 mila euro in contanti, due arresti; Due chili di hashish e cocaina nascosti in cucina e nel sottosella della moto: due arresti a Pegli.

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