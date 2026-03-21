Genoa Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

La partita tra Genoa e Juventus Women si è disputata nella diciassettesima giornata di Serie A Women. La cronaca ha seguito l'incontro con una sintesi dei momenti salienti, la moviola e il tabellino finale. Sono stati analizzati gli episodi più importanti e il risultato è stato comunicato in tempo reale. La sfida ha visto le due squadre affrontarsi sul campo con le formazioni ufficiali.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Genoa Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Articoli correlati Inter Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca livePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Altri aggiornamenti su Genoa Juventus Women Temi più discussi: Coppa Italia femminile. La Juventus passa a Firenze e prenota la finalissima; Serie A femminile. Juventus, prolunga Martina Rosucci; Serie A femminile. Juventus vs Milan, le formazioni ufficiali; Coppa Italia femminile. Oggi si gioca Juventus-Fiorentina, i precedenti e le statistiche. Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro»Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro». Le parole del tecnico della Juventus Women La Juventus Women scenderà in campo nella giornata di domani, s ... juventusnews24.com Serie A Femminile, designato l’arbitro di Genoa-Juventus WomenSabato alle 12:30 la Juventus Women sarà ospite in casa del Genoa per giocare il match valido per la sesta giornata di ritorno della Serie A femminile. Questo match sarà ... tuttojuve.com #JuventusWomen, le parole di #Canzi verso il Genoa Cosa ha detto x.com Juventus Women, le parole di Canzi verso il Genoa Cosa ha detto facebook