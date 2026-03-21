Genoa Juventus Women 0-0 LIVE | Rusek dice di no a Hilaj

Nella partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A Women, Genoa e Juventus Women si sono affrontate senza segnare, terminando 0-0. Durante il match, Rusek ha parato un tiro di Hilaj, mantenendo il risultato invariato. La cronaca live ha mostrato occasioni da entrambe le squadre senza che nessuna riuscisse a trovare la rete, e il risultato si è mantenuto invariato fino al triplice fischio.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 58? Colpo di testa di Hilaj – Juve in grande sofferenza, corner in serie per il Genoa. Sull’ultimo Hilaj stacca tutta sola in area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Rusek dice di no a Hilaj Articoli correlati Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Georgsdottir vicina al gol, Forcinella dice no a Carbonelldi Mauro MunnoGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie... Juventus Women Lazio LIVE: esordio per Rusek, Girelli titolareCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Approfondimenti e contenuti su Genoa Juventus Women Temi più discussi: Alla Sciorba sabato 21 marzo il Genoa Women affronterà la Juventus Women, campione d’Italia; Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti. Genoa-Juventus Women 0-0, intervallo: equilibrio tra rossoblù e bianconereINTERVALLO 45' – Non c'è recupero: 0-0 il parziale al termine del primo tempo. 38' – Tiro Juve: ci prova Beccari dalla distanza, conclusione murata ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com Partita da non sbagliare per la Juventus Women Segui con noi Genoa Juve LIVE facebook | Genoa Women-Juventus Women Sabato 21 Marzo Cantera Stadium ( gratuito) Ore 12.30 buoncalcioatutti.it/2026/03/21/ser… #Genoa #GenoaWomen #SerieAWomen #JuventusWomen x.com