Genoa Juventus Women 0-0 LIVE | Georgsdottir vicina al gol

Nella diciassettesima giornata di Serie A Women, Genoa e Juventus Women sono scese in campo senza riuscire a trovare il gol, terminando con uno 0-0. Durante la partita, Georgsdottir ha avuto un’occasione vicina alla rete, ma non è riuscita a segnare. La cronaca live ha seguito passo passo le azioni più importanti, con moviole e aggiornamenti sui momenti salienti della sfida.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 30? Punizione Carbonell – Conclusione dal limite, a mezza barriera 28? Thomas mette in mezzo – La più ispirata la francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Georgsdottir vicina al gol Articoli correlati Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: De Jong dice no a Floe, Carbonell vicina al gol INTERVALLOCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Genoa Juventus Women LIVE: Rosucci al centro della difesa, Pinto torna dal 1?di Mauro MunnoGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Genoa Juventus Women Temi più discussi: Alla Sciorba sabato 21 marzo il Genoa Women affronterà la Juventus Women, campione d’Italia; Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti. Genoa-Juventus Women 0-0: out Calligaris per un problema al fianco2' – Tiro Genoa: Tentativo di Bahr da fuori, Rusek controlla bene. 1' – Fischio d'inizio, si comincia. 11:40 - Le formazioni ufficiali del ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com Partita da non sbagliare per la Juventus Women Segui con noi Genoa Juve LIVE facebook | Genoa Women-Juventus Women Sabato 21 Marzo Cantera Stadium ( gratuito) Ore 12.30 buoncalcioatutti.it/2026/03/21/ser… #Genoa #GenoaWomen #SerieAWomen #JuventusWomen x.com