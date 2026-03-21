Genoa Juventus Women 0-0 LIVE | Georgsdottir vicina al gol Forcinella dice no a Carbonell INTERVALLO

Al termine del primo tempo della partita tra Genoa e Juventus Women, il punteggio è rimasto sullo 0-0. La giocatrice Georgsdottir ha avuto un'occasione da gol, mentre Forcinella si è opposta a un tentativo di Carbonell. La partita, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Women, è stata seguita in diretta con sintesi, moviola e cronaca.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 45? Fine primo tempo – Duplice fischio 39? Tiro Vigilucci – Si sgancia e cerca il tiro dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Georgsdottir vicina al gol, Forcinella dice no a Carbonell INTERVALLO Articoli correlati Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Georgsdottir vicina al gol, Forcinella dice no a Carbonelldi Mauro MunnoGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie... Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: De Jong dice no a Floe, Carbonell vicina al gol INTERVALLOCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Altri aggiornamenti su Genoa Juventus Women Temi più discussi: Alla Sciorba sabato 21 marzo il Genoa Women affronterà la Juventus Women, campione d’Italia; Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti. Genoa-Juventus Women 0-0, intervallo: equilibrio tra rossoblù e bianconereINTERVALLO 45' – Non c'è recupero: 0-0 il parziale al termine del primo tempo. 38' – Tiro Juve: ci prova Beccari dalla distanza, conclusione murata ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com Partita da non sbagliare per la Juventus Women Segui con noi Genoa Juve LIVE facebook #JuventusWomen, le parole di #Canzi verso il Genoa Cosa ha detto x.com