Genoa Juventus Women 0-0 LIVE | Forcinella nega il gol a Vangsgaard

Nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women, Genoa e Juventus Women si sono affrontate senza reti. Durante la partita, un intervento di Forcinella ha negato un gol a Vangsgaard, mentre la cronaca si è concentrata sulle occasioni create e sulle decisioni dell'arbitro. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, senza altre reti o eventi rilevanti.

Thuram in letargo, addio all’Inter in estate? Ausilio ha registrato l’interesse di questi club. La Juve. Tonali, prezzo spaventoso del Newcastle: sarà sfida tra 3 club in estate. Juve fuori dai giochi? Calciomercato Juve, Spalletti sogna la costruzione di un “Instant Team”! Il primissimo obiettivo per l’estate Bernardo Silva Juventus: i bianconeri sognano il colpo a zero, il portoghese sta facendo le sue valutazioni! Novità Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro» Juventus Under... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Forcinella nega il gol a Vangsgaard Articoli correlati Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Georgsdottir vicina al gol, Forcinella dice no a Carbonelldi Mauro MunnoGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie... Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: Georgsdottir vicina al gol, Forcinella dice no a Carbonell INTERVALLOdi Mauro MunnoGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie... Contenuti e approfondimenti su Genoa Juventus Women Temi più discussi: Alla Sciorba sabato 21 marzo il Genoa Women affronterà la Juventus Women, campione d’Italia; Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti. Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com WOMEN| Genoa-Juve, numeri e statistiche del matchAttraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Juve ha comunicato numeri e statistiche per il match contro il Genoa ... juvenews.eu Partita da non sbagliare per la Juventus Women Segui con noi Genoa Juve LIVE facebook | Genoa Women-Juventus Women Sabato 21 Marzo Cantera Stadium ( gratuito) Ore 12.30 buoncalcioatutti.it/2026/03/21/ser… #Genoa #GenoaWomen #SerieAWomen #JuventusWomen x.com