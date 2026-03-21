Genoa Juventus Women 0-0 LIVE | avvio complicato gara combattuta

Nella partita tra Genoa e Juventus Women, terminata 0-0, il match è stato caratterizzato da un avvio difficile e da una prova molto combattuta da entrambe le squadre. La gara, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Women, ha visto un equilibrio tra le forze in campo, con occasioni che non sono riuscite a sbloccare il risultato. La cronaca live ha seguito passo dopo passo le azioni più importanti.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 19? Beccari cerca Capeta – Pallone in profondità per la portoghese, troppo lungo. Raccoglie Forcinella 9? Buona iniziativa di Thomas – La francese trova bene il fondo dopo un dribbling. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: avvio complicato, gara combattuta Articoli correlati Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: Floe pericolosa in avvio di gara, si deve allungare De JongTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Juventus Women Sassuolo 1-0 LIVE: Beccari sblocca in avvioGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Una selezione di notizie su Genoa Juventus Women Temi più discussi: Alla Sciorba sabato 21 marzo il Genoa Women affronterà la Juventus Women, campione d’Italia; Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Il derby di Roma accende la 17ª giornata: sabato alle 18 luci su Formello. L’Inter ospita il Napoli Women, apre Genoa-Juventus; La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti. Genoa-Juventus Women 0-0: out Calligaris per un problema al fianco2' – Tiro Genoa: Tentativo di Bahr da fuori, Rusek controlla bene. 1' – Fischio d'inizio, si comincia. 11:40 - Le formazioni ufficiali del ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Genoa-Juve Women: bianconere vittoriose in 3 trasferte su 4 in LiguriaLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative al match di Serie A femminile, valido per la 17 esima giornata, che le bianconere giocheranno oggi, a partire ... tuttojuve.com Partita da non sbagliare per la Juventus Women Segui con noi Genoa Juve LIVE facebook | Genoa Women-Juventus Women Sabato 21 Marzo Cantera Stadium ( gratuito) Ore 12.30 buoncalcioatutti.it/2026/03/21/ser… #Genoa #GenoaWomen #SerieAWomen #JuventusWomen x.com