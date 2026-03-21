Al termine del primo tempo, il match tra Genoa e Juventus Women si trova ancora sul punteggio di 0-0. Durante l’intervallo, la squadra ospite ha deciso di inserire Vangsgaard al posto di Waalti. La partita, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Women, continua con entrambe le squadre alla ricerca di un gol che possa sbloccare il risultato.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 47? Ancora Georgsdottir – Questa volta imperversa e mette dentro basso da sinistra. Tocca Harviken prima della presa di Rusek 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45? Fine primo tempo – Duplice fischio 39? Tiro Vigilucci – Si sgancia e cerca il tiro dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women 0-0 LIVE: al via la ripresa, dentro Vangsgaard per Waalti

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