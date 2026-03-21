gaudiano al saut hermes azzurri in florida esame con le big

La Nazionale è attualmente in Florida, a Ocala, per la seconda tappa della Longines League of Nations. La competizione, valida per la classifica generale, si svolgerà nella serata italiana e vede gli azzurri confrontarsi con le principali nazionali internazionali. In campo c’è anche il commissario tecnico Stefano Cesaretto, che guida la squadra in questa importante prova internazionale.

La nostra Nazionale (al centro nella foto il ct Stefano Cesaretto) è a Ocala, Florida, per la seconda tappa della Longines League of Nations, la cui Coppa delle Nazioni – prova a squadre valida per la generale – andrà in scena nella tarda serata italiana. Giovedì notte gli azzurri, che puntano tutto sulla Coppa, non hanno partecipato al GP per "risparmiare" i cavalli (Bucci-Hantano, Casadei-Marbella, Pisani-Chacco’s Lawito Ps e la Pinardi-Los Angeles). Il GP ha visto ai primi due posti i tedeschi Thieme (Paul S) e il campione olimpico Kukuk (Fantasia de Wy), terza la sempre più quotata francesina Mallevaey (Nikka Vd Bisschop). I cavalli del nostro team sono in forma ma fare previsioni è da evitare quando in campo ci sono le dieci "superpotenze" (Belgio, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Svizzera e Usa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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