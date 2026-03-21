Gennaro Gattuso ha deciso di reintegrare Chiesa in squadra, dopo averlo cercato fin da settembre. La scelta arriva dopo aver visto Chiesa tornare a giocare in allenamento con il Liverpool, mentre prima aveva esordito con entusiasmo alla palestra del Cagliari. La decisione di Gattuso ha sorpreso molti, considerando il lungo periodo di assenza dell’attaccante.

Dall'entusiasmo di un debuttante (Palestra del Cagliari) alla speranza legata al ritorno di un grande assente da quasi due anni (Chiesa, ora al Liverpool). E se l'approdo nella truppa azzurra del difensore esterno era annunciato, quello dell'ex Fiorentina e Juventus ha sorpreso e non poco. La domanda è: perchè Gattuso ha deciso di chiamare Chiesa per gli spareggi mondiali e non magari un Bernardeschi sicuramente più in forma? La realtà è che il ct segue il calciatore dei Reds già dall'inizio della sua avventura sulla panchina dell'Italia. Tanto che a novembre, subito dopo il sorteggio degli spareggi mondiali, aveva ribadito sull'argomento: «Io lo chiamo ogni volta, non siamo io e il mio staff che non lo vogliamo, il problema è sempre stato suo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gattuso sorprende tutti e ripesca Chiesa, inseguito da settembre

Articoli correlati

Infortunio Calafiori, Arteta sorprende tutti: «C’è la possibilità di averlo a disposizione domani». Gattuso osserva…Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.

Leggi anche: Chiesa a Liverpool? Poco campo, tanto amore, tutti i ruoli. Perché Gattuso l'ha chiamato

Aggiornamenti e notizie su Gattuso sorprende

Temi più discussi: Gattuso sorprende tutti e ripesca Chiesa, inseguito da settembre; Spareggi mondiali Italia, tutti i convocati di Gattuso: dentro Palestra e a sorpresa Chiesa; Italia ai playoff Mondiali 2026, i convocati di Gattuso: c'è un (inatteso) ritorno; Italia, i convocati di Gattuso per i play-off mondiali: sorpresa Chiesa, ci sono Palestra e Tonali.

Spareggi mondiali Italia, tutti i convocati di Gattuso: dentro Palestra e a sorpresa ChiesaC'è Federico Chiesa , ma la vera novità è Marco Palestra . Tornano in squadra anche Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli , assenti rispettivamente ... sport.tiscali.it

Playoff Mondiale, i convocati dell’Italia: Gattuso con la sorpresa Chiesa e la novità Palestra. Zaniolo e Vicario bocciatiL'attaccante del Liverpool torna il Nazionale dopo il flop con la Svizzera agli Europei del 2024, ma non c'è ancora spazio per Zaniolo. Tonali e Raspadori convocati ... sport.virgilio.it

"Ho sentito Gattuso e Bonucci, ho fatto qualche videochiamata con loro. Più si avvicina quella partita e più sentiamo quel prurito. Noi italiani dobbiamo portare un granello di sabbia di positività, dare quella spinta, invece ho sentito critiche già dalla liste dei su facebook

Nella rubrica calcistica per il @GuerinSportivo Gattuso per gli spareggi, la Roma dopo Gatti, la svolta di Giampaolo x.com