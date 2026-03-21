Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, si è infortunato durante l'allenamento e ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Resta da capire l’entità del problema, mentre si registra anche apprensione per Bastoni, coinvolto in altre situazioni di salute. Gattuso dovrà quindi fare a meno di Scamacca nelle prossime partite.

Gianluca Scamacca salterà per infortunio i playoff Mondialiche vedranno l’Italiaimpegnata nella semifinale contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo: per l’attaccante dell’Atalanta lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro.Restano ancoraincerte le condizioni di Bastoniche salterà Fiorentina-Inter. L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca era stato incluso nellalista dei convocati dal CT Gattuso, ma ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Ha già iniziato l’iter riabilitativo, manon sarà a disposizione né contro l’Irlanda del Norde nemmeno nell’eventuale finale contro la vincente diGalles-Bosnia. Alessandro Bastoni non è stato convocatoper la trasferta dell’Intercontro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gattuso perde Scamacca per infortunio, apprensione anche per Bastoni

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