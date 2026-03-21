Il tecnico del team nerazzurro è spesso al centro di discussioni legate alle sue strategie e alle sue dichiarazioni pubbliche. Recentemente, un commentatore ha affermato che senza la propaganda, l’allenatore sarebbe già pronto a lasciare il suo ruolo. La sua figura viene considerata un simbolo della comunicazione e delle scelte di comunicazione nel calcio italiano.

Gasperini ovvero il simbolo della propaganda pallonara italiana. L’esperienza romana del tecnico piemontese è fin qui fallimentare eppure nessun o lo tocca. Ora, di fronte all’indifendibile, qualche critica è cominciata ad affiorare. Più che critiche, diciamo che i giornali non possono non raccontare quel che sta avvenendo a Trigoria dove il Gasp non lo sopporta più nessuno. Della propaganda pallonata scrive Tony Damascelli sul Giornale: il nostro football nel quale tutto è possibile, ad esempio che la Roma le buschi comunque e a marzo sia fuori dal giro ma nessuno tocchi Gasperini che, se non avesse goduto della propaganda, sarebbe già con la valigia pronta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini senza propaganda sarebbe già con la valigia pronta (Damascelli)

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