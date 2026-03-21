Gas allarme dal Qatar Pichetto | parliamo con tutti per compensare
Il Qatar ha lanciato un allarme sul settore del gas naturale, affermando che gli attacchi iraniani contro l’impianto di Ras Laffan ridurranno la produzione del 17% nei prossimi cinque anni. Il rappresentante del paese ha dichiarato che si sta lavorando con diversi interlocutori per trovare soluzioni e compensare l’impatto di tali eventi. La situazione evidenzia le tensioni che interessano il mercato energetico internazionale.
Nonostante i tentativi di rassicurare i mercati l’allerta per i possibili choc su petrolio e gas resta elevata. Inizia intanto ad avere effetto il taglio delle accise e l’87% dei distributori, secondo i dati diffusi dal Mimit, ha iniziato a ridurre i prezzi dei carburanti, mentre proseguono i controlli richiesti dalla Commissione Allerta rapida che si riunirà di nuovo lunedì. L’attenzione è puntata soprattutto sul gas. Secondo il governo del Qatar gli attacchi iraniani contro l’impianto di Ras Laffan ridurranno del 17% in cinque anni la capacità di esportazione di gas naturale, causando al Paese una perdita di 20 miliardi di dollari di entrate annuali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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