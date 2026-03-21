Il Qatar ha lanciato un allarme sul settore del gas naturale, affermando che gli attacchi iraniani contro l’impianto di Ras Laffan ridurranno la produzione del 17% nei prossimi cinque anni. Il rappresentante del paese ha dichiarato che si sta lavorando con diversi interlocutori per trovare soluzioni e compensare l’impatto di tali eventi. La situazione evidenzia le tensioni che interessano il mercato energetico internazionale.

Nonostante i tentativi di rassicurare i mercati l’allerta per i possibili choc su petrolio e gas resta elevata. Inizia intanto ad avere effetto il taglio delle accise e l’87% dei distributori, secondo i dati diffusi dal Mimit, ha iniziato a ridurre i prezzi dei carburanti, mentre proseguono i controlli richiesti dalla Commissione Allerta rapida che si riunirà di nuovo lunedì. L’attenzione è puntata soprattutto sul gas. Secondo il governo del Qatar gli attacchi iraniani contro l’impianto di Ras Laffan ridurranno del 17% in cinque anni la capacità di esportazione di gas naturale, causando al Paese una perdita di 20 miliardi di dollari di entrate annuali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gas, allarme dal Qatar. Pichetto: parliamo con tutti per compensare

Articoli correlati

Pichetto Fratin al GdI: “Italia dipende dal gas e nodi del cambio forniture GNL vengono al pettine, seguiamo Ue con Kiev, ma in futuro vedremo"Il ministro già intervistato dal Giornale d'Italia, aveva dichiarato in merito alle bollette: "Il rimborso sarebbe un'operazione legata anche agli...

Gas, Pichetto: ‘stoccaggi al 50%’“Abbiamo fatto uno scenario unitamente alla Presidenza del Consiglio e ai colleghi, il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, sul quadro...

Aggiornamenti e notizie su Gas allarme dal Qatar Pichetto parliamo...

Temi più discussi: Sul gas è allarme rosso: in Qatar fino a 5 anni per riparare Ras Laffan; L’allarme di QatarEnergy: l’attacco iraniano ha messo fuori uso il 17% della capacità di Gnl; Carburanti, scattato il taglio delle accise. Controlli alla pompa. Allarme gas dal Qatar; Gas, allarme globale: danni al Gnl del Qatar, fino a 5 anni per il ripristino.

L’attacco all’impianto di gas in Qatar è un grosso guaioL’attacco dell’Iran contro l’impianto di gas naturale di Ras Laffan, in Qatar, potrebbe avere effetti che dureranno anni e si sentiranno a livello mondiale. In questi giorni gli esperti di mercati ene ... ilpost.it

Come farà l’Italia a rimpiazzare il gas del Qatar?L'Italia è il paese dell'Unione europea più colpito dalla crisi nello stretto di Hormuz perché importa tanto gas dal Qatar. startmag.it

21 Marzo: domani si vota, anarchici morti, funerali di Bossi, l'Italia e il gas #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

Il Pd sull'Ets segue Sánchez e scarica Confindustria: "No alla sospensione". Al vertice di Bruxelles Meloni non è riuscita a far bloccare temporaneamente il sistema europeo per i ridurre i gas serra. Di Federico Giorgetti x.com