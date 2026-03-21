Gare di motocross contromano per le strade del Vomero | arrivano i carabinieri
Due persone sono state fermate dai carabinieri durante gare di motocross contromano nelle strade del Vomero, mentre altre quattro sono riuscite a scappare. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per identificare i fuggitivi. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità e ricostruire l’accaduto.
I carabinieri ne fermano due, quattro riescono a fuggire ma sono stati immortalati dalle telecamere in strada: indagini in corso per risalire alla loro identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Napoli: Sei motocross da gara rombano tra i vicoli del Vomero. Carabinieri arrestano un centauroControlli nella movida del Vomero: scooter contromano e motocross senza targa tra rumori assordanti e verifiche dei carabinieri E’ l’una di notte.
NAPOLI VOMERO: rider indisciplinati, guidano sui marciapiedi e contromano. Sanzioni dei CarabinieriSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...