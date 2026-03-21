Gare di motocross contromano per le strade del Vomero | arrivano i carabinieri

Due persone sono state fermate dai carabinieri durante gare di motocross contromano nelle strade del Vomero, mentre altre quattro sono riuscite a scappare. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per identificare i fuggitivi. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità e ricostruire l’accaduto.