Gallery Dept Giacca ‘ford Trucker’ | Guida completa

La Gallery Dept. ha rilasciato la giacca ‘Ford Trucker’, un nuovo modello nel suo catalogo. Questa giacca presenta un design ispirato allo stile classico delle trucker, con dettagli distintivi e materiali di qualità. La presentazione ufficiale è stata annunciata attraverso diversi canali di comunicazione, e sono disponibili link di affiliazione che permettono di acquistare il prodotto online.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La fattura ‘Ford Trucker’: denim patchwork e dettagli asimmetrici. La giacca ‘Ford Trucker’ di Gallery Dept. rappresenta un esempio lampante della filosofia del brand, dove l’estetica ‘used’ non è semplicemente simulata ma costruita attraverso una complessa tecnica di assemblaggio. L’oggetto si distingue immediatamente per il suo approccio radicale al patchwork, che fonde due distinte tonalità di tessuto: il corpo principale è realizzato in denim di cotone chiaro con un effetto vissuto evidente, caratterizzato da strappi strategici che rompono l’uniformità del materiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallery Dept. Giacca ‘ford Trucker’: Guida completa Articoli correlati Leggi anche: Conviene Fear Of God Giacca ‘denim Trucker’? Leggi anche: A.p.c. Giacca ‘cally’: Guida completa