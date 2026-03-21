Domani alle ore 12 si svolgeranno i funerali di Umberto Bossi nell’abbazia di San Giacomo a Pontida. La cerimonia sarà semplice e senza interventi ufficiali o politici, rispettando uno stile sobrio. La funzione si terrà nel rispetto delle modalità indicate, senza particolari orpelli o cerimonie ufficiali. La decisione di evitare forme di formalità accompagna l’evento.

I posti in abbazia saranno limitati e senza assegnazioni, a eccezione della famiglia e di un numero ristretto di alte cariche istituzionali. L’accesso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La funzione sarà celebrata dall’abate del monastero, mentre all’uscita è previsto un coro degli alpini che intonerà il Va pensiero. All’esterno verrà allestito un maxischermo per seguire la cerimonia in diretta. L’organizzazione è curata da militanti della Lega, su indicazione della famiglia e del ministro Giancarlo Giorgetti. Sospese, infine, le altre celebrazioni previste in mattinata nell’abbazia. Il fondatore della Lega Nord è morto giovedì 19 marzo all'età di 84 anni all’ospedale di Circolo della sua Varese. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Funerali Bossi, domani cerimonia semplice a Pontida

Articoli correlati

I funerali di Umberto Bossi domenica a PontidaSi terranno domenica 22 marzo a Pontida alle ore 12 i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni all’ospedale di Varese.

Leggi anche: Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi

Altri aggiornamenti su Funerali Bossi

Temi più discussi: Sarà domenica a Pontida l’addio a Umberto Bossi, cerimonia nell’abbazia di San Giacomo; L’ultima Pontida di Bossi, domani l’addio; Funerali di Bossi a Pontida domenica. Ci saranno Meloni e Tajani. Salvini dalla famiglia a Gemonio; Addio a Umberto Bossi: i funerali domenica a Pontida, luogo simbolo della Lega.

L’ultimo saluto a Umberto Bossi: i funerali domani a Pontida trasmessi in diretta su EtvNel giorno dell’ultimo saluto a Umberto Bossi, fondatore della Lega, attesi a Pontida numerose figure istituzionali. Dalla premier Giorgia Meloni ai ... espansionetv.it

Morto Umberto Bossi, al funerale di Pontida non è previsto il cerimoniale: ecco come è stato organizzatoAl funerale di Umberto Bossi a Pontida (Bergamo) non è previsto il cerimoniale: ecco tutti i dettagli su come è stato organizzato. tgcom24.mediaset.it

Funerali di Umberto Bossi, misure di sicurezza e maxischermo: solo 400 in chiesa Parteciperanno molte cariche dello Stato, a partire dalla premier Giorgia Meloni facebook

Misure di sicurezza e maxischermo, solo 400 in chiesa per i funerali di Bossi. Ci saranno Meloni, La Russa e Fontana, Salvini e Giorgetti, Calderoli e Fontana #ANSA x.com