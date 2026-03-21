FS Advisory Costruire il futuro della mobilità

FS Advisory mette a disposizione di governi, investitori istituzionali, operatori e aziende di costruzione e ingegneria il know-how del Gruppo FS in tema di mobilità, supportando progetti complessi a livello globale. L’obiettivo è condividere competenze e strumenti per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore della mobilità. La società si occupa di accompagnare clienti in diverse fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.

Mettere il know-how di Gruppo FS in tema di mobilità a disposizione di governi, investitori istituzionali, operatori e sviluppatori di infrastrutture e imprese di costruzione e ingegneria coinvolti in progetti complessi a livello globale. È nata per rispondere alla crescente domanda di competenze integrate nel settore dei trasporti FS Advisory, pronta a coprire in modo coerente ambiti che tradizionalmente sono stati frammentati tra diversi operatori di consulenza, come i quadri regolatori, lo sviluppo infrastrutturale e la gestione operativa. La nuova società di consulenza si colloca in una posizione distintiva per supportare clienti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - FS Advisory. Costruire il futuro della mobilità Articoli correlati Gruppo FS: nasce la società di consulenza Fs AdvisoryNasce FS Advisory, società del Gruppo FS Italiane specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture. Leggi anche: Ernesto Sicilia amministratore delegato della neonata FS Advisory