Da mercoledì un ciclone artico raggiungerà l’Italia causando un consistente calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche peggioreranno da nord a sud, con un deciso abbassamento dei valori termici anche in Toscana. Dopo giorni di sole e clima mite, l’ingresso di questa perturbazione segnerà un cambiamento netto nel tempo. Le previsioni indicano un deciso raffreddamento in gran parte del paese.

ROMA – Colpo di coda dell’inverno sull’Italia. Il sole e le temperature miti di questi giorni hanno le ore contate. E’ atteso dalla serata di mercoledì 25 marzo 2026, un ciclone artico che porterà un vero e proprio crollo delle temperature e neve fino a 500 metri al CentroNord. Sono le previsioni de iLMeteo.it, che precisa come si preannunci una fase estrema tra il 25 e il 28 marzo, con una perturbazione capace di innescare fenomeni anche violenti (temporali e grandinate). “Seguiremo dunque con attenzione – rileva il meteorologo Lorenzo Tredici – la traiettoria esatta di questo fronte artico, ma possiamo già affermare con elevata confidenza che le temperature resteranno inesorabilmente sotto la media almeno fino alla Domenica delle Palme”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Freddo in agguato sull’Italia: da mercoledì arriva ciclone artico, crollo delle temperature anche in Toscana

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