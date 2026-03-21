Freddo in agguato sull’Italia | da mercoledì arriva ciclone artico crollo delle temperature anche in Toscana

Da firenzepost.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì un ciclone artico raggiungerà l’Italia causando un consistente calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche peggioreranno da nord a sud, con un deciso abbassamento dei valori termici anche in Toscana. Dopo giorni di sole e clima mite, l’ingresso di questa perturbazione segnerà un cambiamento netto nel tempo. Le previsioni indicano un deciso raffreddamento in gran parte del paese.

ROMA – Colpo di coda dell’inverno sull’Italia. Il sole e le temperature miti di questi giorni hanno le ore contate. E’ atteso dalla serata di mercoledì 25 marzo 2026, un ciclone artico che porterà un vero e proprio crollo delle temperature e neve fino a 500 metri al CentroNord. Sono le previsioni de iLMeteo.it, che precisa come si preannunci una fase estrema tra il 25 e il 28 marzo, con una perturbazione capace di innescare fenomeni anche violenti (temporali e grandinate). “Seguiremo dunque con attenzione – rileva il meteorologo Lorenzo Tredici – la traiettoria esatta di questo fronte artico, ma possiamo già affermare con elevata confidenza che le temperature resteranno inesorabilmente sotto la media almeno fino alla Domenica delle Palme”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

freddo in agguato sull8217italia da mercoled236 arriva ciclone artico crollo delle temperature anche in toscana
© Firenzepost.it - Freddo in agguato sull’Italia: da mercoledì arriva ciclone artico, crollo delle temperature anche in Toscana

Articoli correlati

Meteo, ciclone artico in arrivo e maltempo diffuso con neve e crollo delle temperature. Instabilità al SudNeve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord , accompagnata da forti venti e mari molto mossi, con un vero e proprio crollo delle temperature .

Leggi anche: A fine anno arriva il freddo artico: temperature giù in tutta Italia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Freddo in agguato sull'Italia da...

Temi più discussi: Meteo Pasqua non sarà quello che immagini freddo in agguato; Meteo fine mese: alta pressione debole e MALTEMPO sempre in agguato; Colpo di coda invernale ad un passo, altro ciclone!; Partenza pesante di Aprile, settimana di Pasqua in balia del freddo polare.

freddo in agguato sullMeteo Pasqua non sarà quello che immagini, freddo in agguato(METEOGIORNALE.IT) Il meteo torna a far parlare di sé con segnali sempre più evidenti ... msn.com

Temperature: Marzo parte mite, Italia sopra media di 5/6 gradi, ma il freddo resta in agguatoÈ appena iniziata la primavera meteorologica e il contesto termico sull’Italia sembra voler adeguarsi al calendario, anche se forse in modo fin troppo evidente. Già da alcuni giorni, infatti, il Bel ... ilmeteo.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.