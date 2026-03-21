Francesco Tommasini mille persone ai funerali del bambino morto a 14 mesi dopo la febbre

A Majano, nella chiesa gremita fino all'ultimo posto, si sono svolti i funerali di un bambino di 14 mesi deceduto dopo aver contratto la febbre. Centinaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto al piccolo, con la chiesa piena e i presenti in silenzio anche fuori dall’edificio. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento.

MAJANO - Una chiesa piena fino all'ultimo posto, con la gente ferma anche fuori, in un silenzio composto. È così che Majano ha salutato oggi il piccolo Francesco Tommasini, il bambino di soli 14 mesi scomparso nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo. Una tragedia arrivata dopo un precipitare degli eventi così rapido da lasciare sgomenti: tutto era partito da quelli che, fino a poche ore prima, sembravano i normali sintomi influenzali tipici della stagione. LE PAROLE Le esequie si sono tenute alle 15 nella chiesa parrocchiale, dove la comunità si è stretta in un grande abbraccio collettivo attorno ai genitori. Il padre, Ilario... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Francesco Tommasini, mille persone ai funerali del bambino morto a 14 mesi dopo la febbre Articoli correlati Francesco Tommasini morto a un anno, papà Ilario: «Destino infame, il mio bambino non c'è più. Ora aspettiamo l'esito dell'autopsia»VIVARO - Sarà l’autopsia a dover chiarire le cause della morte di Francesco Tommasini, il bambino di soli 14 mesi strappato alla vita nella notte tra... Bimbo di 14 mesi morto in Friuli: aveva la febbre alta. Attesa per le cause del decesso a MajanoIl bimbo era figlio di Ilario Tommasini ed Elisa Forte, entrambi ex campioni di rugby. Aggiornamenti e notizie su Francesco Tommasini Temi più discussi: Villorba si stringe ai genitori del piccolo Francesco Tommasini morto a soli 14 mesi; Francesco Tommasini morto a 14 mesi, papà Ilario: Destino infame. Attesa per l’autopsia; ? Il piccolo Francesco si è spento in ospedale a poco più di un anno; I sintomi dell'influenza e il ricovero in ospedale: Francesco Tommasini muore a 1 anno dopo il trasferimento d'urgenza. Francesco Tommasini morto a 14 mesi dopo la febbre, domani i funerali nella chiesa parrocchiale di MajanoVIVARO (PORDENONE) - Si terranno domani, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Majano, i funerali del piccolo Francesco Tommasini, il bambino di soli 14 mesi mancato improvvisamente ... ilgazzettino.it Francesco Tommasini morto a 14 mesi dopo la febbre, oggi i funerali: «Vivaro si ferma, nel silenzio»VIVARO (PORDENONE) - Majano e Vivaro si preparano a vivere una giornata di profondo raccoglimento per l'ultimo saluto al piccolo Francesco Tommasini, il bambino di soli 14 mesi ... ilgazzettino.it La chiesa di Majano non è riuscita a contenere tutti i presenti per l’ultimo saluto al piccolo Francesco Tommasini. Il parroco: «Giorno oscuro». Serrande abbassate e bandiere a mezz’asta per solidarietà con mamma Elisa e papà Ilario. facebook Francesco Tommasini morto a 14 mesi, papà Ilario: «Destino infame». Attesa per l’autopsia x.com