Stasera il Madison di piazza Azzarita ospita l’anticipo della trentunesima giornata di A2, con la partita tra Fortitudo e Rimini. I biglietti sono ormai esauriti e l’atmosfera si prepara a essere calda. La Fortitudo cerca di proseguire la sua serie positiva, mentre i tifosi si preparano a sostenere la squadra fino all’ultimo minuto. La partita inizia alle 20:30.

Sarà tutto esaurito il Madison di piazza Azzarita che alle 20,30 vedrà sotto la sua ellissi di riflettori l’anticipo della trentunesima giornata di A2 Fortitudo-Rimini. Il derby emiliano-romagnolo che ha tutto il sapore del crocevia della stagione, visto il risicato numero di partite che restano da disputare da qui al 26 aprile e visto come si sono messe le cose in classifica per entrambe le compagini. Sul fronte Fortitudo si viaggia – quasi miracolosamente – ad altissima quota con un secondo posto alle spalle di Pesaro (+2 e con una partita in meno) e in coabitazione con Brindisi (la Effe ha lo scontro diretto a favore, ma ha una partita in più) che è il frutto di un cambio di passo che ha rimesso a nuovo il gruppo allenato da coach Attilio Caja. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forza La Fortitudo non si vuole più fermare

Articoli correlati

Leggi anche: Serie A3, la capolista Domotek vince e non si vuole fermare: battuta anche Modica

Blitz La Fortitudo vuole chiudere in bellezzaRiposti in congelatore gli ultimi avanzi delle Feste è di nuovo tempo di scendere in campo per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che domani alle 18...

Altri aggiornamenti su Forza La Fortitudo non si vuole più...

Temi più discussi: Basket A2, in casa Fortitudo tiene banco la questione sugli stranieri. Il general manager a E’tv ha però aperto alla doppia permanenza. Moore o Perkovic? Portaluppi: Forse entrambi; GINNASTICA Fanfulla terza in Serie A2: ora si può davvero sognare; Fortitudo Pomezia, capitan Molitierno suona la carica: Adesso ci aspettano sei vere finali; Fortitudo, il PalaDozza resta un fortino. Cento ko, ora Pesaro è a -2.

Basket A2, in casa Fortitudo tiene banco la questione sugli stranieri. Il general manager a E’tv ha però aperto alla doppia permanenza. Moore o Perkovic? Portaluppi: Forse ...Tiene banco in queste ore, per forza di cose, la questione amletica in casa Fortitudo: Lee Moore o non Lee Moore? E in effetti questo è il vero problema. In particolare per coach Attilio Caja, che nei ... sport.quotidiano.net

Fortitudo Bologna, Portaluppi: «Perkovic? Sarebbe tafazziano non cercare di confermarlo»Il General Manager della Fortitudo Bologna Flavio Portaluppi è stato ospite di Sport Club su E-Tv. Si parla della scelta da prendere sugli stranieri, con Perkovic da una parte e ... pianetabasket.com

"Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quotidiano... Insegnami l'arte dei piccoli passi..." Buongiorno! Antoine de Saint- Exupery facebook

Domenica e lunedì, forza sì. x.com