Forti scosse di terremoto in Sicilia paura a Messina e Palermo

Da agi.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due scosse di terremoto sono state avvertite a Messina e Palermo, entrambe con epicentro nel Mar Tirreno meridionale di fronte a Messina. Gli eventi si sono verificati a pochi minuti di distanza e sono stati chiaramente percepiti dalla popolazione delle due città. Non sono stati segnalati danni o feriti e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

AGI - Due  scosse di terremoto  avvertite chiaramente a  Messina  e  Palermo  a pochi minuti di distanza con epicentro in entrambi i casi nel  Mar Tirreno meridionale  di fronte a Messina. La scossa delle 2:46 di  magnitudo 4.6  è avvenuta a una  profondità di 29 km. Quella delle 2:49, di  magnitudo 4.3, è avvenuta nella zona delle  Isole Eolie  (Messina) a una  profondità di 11 km. Le scosse successive. Dopo le  forti scosse di terremoto  con epicentro il  Mar Tirreno meridionale  tra  Messina  e  Palermo, di magnitudo 4.6 e 4.3, prosegue lo  sciame sismico: una scossa di 3.0 si è avvertita nel  Mar Tirreno meridionale  alle 2:53 a una  profondità di 11 km. 🔗 Leggi su Agi.it

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