forti scosse di terremoto in sicilia paura a messina e palermo

Due scosse di terremoto sono state avvertite a Messina e Palermo, entrambe con epicentro nel Mar Tirreno meridionale di fronte a Messina. Gli eventi si sono verificati a pochi minuti di distanza e sono stati chiaramente percepiti dalla popolazione delle due città. Non sono stati segnalati danni o feriti e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

AGI - Due scosse di terremoto avvertite chiaramente a Messina e Palermo a pochi minuti di distanza con epicentro in entrambi i casi nel Mar Tirreno meridionale di fronte a Messina. La scossa delle 2:46 di magnitudo 4.6 è avvenuta a una profondità di 29 km. Quella delle 2:49, di magnitudo 4.3, è avvenuta nella zona delle Isole Eolie (Messina) a una profondità di 11 km. Le scosse successive. Dopo le forti scosse di terremoto con epicentro il Mar Tirreno meridionale tra Messina e Palermo, di magnitudo 4.6 e 4.3, prosegue lo sciame sismico: una scossa di 3.0 si è avvertita nel Mar Tirreno meridionale alle 2:53 a una profondità di 11 km. 🔗 Leggi su Agi.it

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