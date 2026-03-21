Formazioni ufficiali Milan Torino ecco le scelte di Allegri e D’Aversa per la sfida di Serie A

Le formazioni ufficiali di Milan e Torino sono state annunciate in vista della partita di Serie A valida per la 30ª giornata della stagione 202526. Allegri ha deciso i giocatori che scenderanno in campo per il Milan, mentre D’Aversa ha comunicato le scelte per il Torino. La sfida si svolgerà oggi, con le due squadre pronte a confrontarsi sul terreno di gioco.

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