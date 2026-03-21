Formazioni ufficiali Juve Sassuolo | le scelte di Spalletti e Grosso

Le formazioni ufficiali di Juve e Sassuolo sono state annunciate con le scelte di Luciano Spalletti e Fabio Grosso. La partita si giocherà nel stadio di Torino e vedrà in campo i titolari indicati dai rispettivi allenatori. Entrambe le squadre hanno comunicato le formazioni prima del calcio d'inizio, senza modifiche dell'ultimo minuto.

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