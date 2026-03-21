Formazioni ufficiali Juve Sassuolo | le scelte di Spalletti e Grosso

Da calcionews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni ufficiali di Juve e Sassuolo sono state annunciate con le scelte di Luciano Spalletti e Fabio Grosso. La partita si giocherà nel stadio di Torino e vedrà in campo i titolari indicati dai rispettivi allenatori. Entrambe le squadre hanno comunicato le formazioni prima del calcio d'inizio, senza modifiche dell'ultimo minuto.

Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Convocati Lazio per il Bologna, le scelte di Sarri: c’è un recupero fondamentale per i biancocelesti! Premier League, calcio d’inizio di Brighton Liverpool posticipato di 15 minuti! Il motivo Zhang Jindong, fine dell’impero dell’ex proprietario dell’Inter e fondatore Suning: patrimonio azzerato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali juve sassuolo le scelte di spalletti e grosso
© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Juve Sassuolo: le scelte di Spalletti e Grosso

Articoli correlati

Formazioni ufficiali Pisa Sassuolo: le scelte di Gilardino e GrossoAtletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal! Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima...

Formazioni ufficiali Sassuolo Inter: le scelte di Grosso e Chivudi Alberto PetrosilliFormazioni ufficiali Sassuolo Inter: di seguito le scelte di Fabio Grosso e Cristian Chivu per la sfida in programma alle 18...

ULTIM'ORA SKY JUVE SCELTA importante di SPALLETTI!

Video ?ULTIM'ORA SKY JUVE? SCELTA importante di SPALLETTI!

Altri aggiornamenti su Juve Sassuolo

Temi più discussi: Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Laurienté e Berardi; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Juve-Sassuolo: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Juventus-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni.

juve sassuolo formazioni ufficiali juve sassuoloJuventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fiducia a Boga dal 1', le scelte di GrossoAlle 20.45 la Juventus torna in campo per sfidare il Sassuolo e provare a mettere pressione alle dirette rivali per un posto in Champions League, su tutte. tuttomercatoweb.com

Juve-Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa ChampionsLa squadra di Spalletti sfida i neroverdi di Grosso in Serie A: tutte le scelte, le parole dei bianconeri e le emozioni della partita ... tuttosport.com

Trova facilmente notizie e video collegati.