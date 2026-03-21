Formazioni ufficiali Juve Sassuolo | ecco le scelte di Spalletti per la sfida di questa sera

Le formazioni ufficiali di Juventus e Sassuolo sono state annunciate prima del calcio d'inizio di questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Spalletti ha scelto le squadre che scenderanno in campo per il match di campionato, con le rispettive rose che sono state rese note nelle ore precedenti. La partita si svolge in un contesto di grande attesa tra le due formazioni.

Formazioni ufficiali Juve Sassuolo: ecco le scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus ha sciolto ogni riserva in vista della sfida casalinga. Luciano Spalletti ha diramato le distinte con gli undici giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto contro il Sassuolo. Il modulo confermato per la partita odierna è il consueto 4-2-3-1, sistema che mira a garantire perfetto equilibrio. I bianconeri si presentano con l’intenzione di dominare il possesso, sfruttando la preziosa spinta del pubblico. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La sorpresa di queste decisioni riguarda la presenza di Khephren Thuram nell’undici di partenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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