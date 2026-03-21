Formazioni Milan-Torino Leao out per un risentimento muscolare | Pronti Pulisic e Fullkrug

Il Milan si prepara ad affrontare il Torino con alcune assenze importanti. Leao non sarà in campo a causa di un risentimento muscolare, mentre Pulisic e Fullkrug sono disponibili e pronti a scendere in campo. La partita si giocherà dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha portato il Milan a 8 punti in classifica.

Milano, 21 marzo 2026 – Reduce dal passo falso in casa con la Lazio, che ha portato a 8 punti il divario con la capolista Inter a 8 punti, il Milan è chiamato a rialzare immediatamente la testa e rispondere al Napoli che si è portato almeno momentaneamente al secondo posto grazie al successo di ieri sul Cagliari scavalcando proprio i rossoneri, i quali o ggi alle 18 (la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN) ospiteranno un Torino che ha cambiato passo dopo l’arrivo in panchina di D’Aversa. A complicare le cose per mister Massimiliano Allegri ci sarà l’assenza di Leao, uscito dal campo con la Lazio un po’ in polemica con Pulisic e il tecnico rossonero per un passaggio mancato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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