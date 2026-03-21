Forlì e Cesena un anno insieme La tensione maggiore? Sul logo Poi l’intesa è diventata profonda

Forlì e Cesena hanno condiviso un anno di collaborazione, con momenti di tensione concentrati principalmente sulla questione del logo. Dopo questa fase iniziale, i rapporti tra le due città si sono consolidati, portando a un'intesa più profonda. La candidatura di Forlì come Capitale italiana della Cultura è stata al centro di questa esperienza, durando più di dodici mesi.

e Sofia Nardi La candidatura di Forlì a Capitale italiana della Cultura è stato un grande sogno, durato oltre un anno. Tutto è filato liscio? Non proprio. Ci sono stati momenti di tensione? Sì, sia interni (con Cesena) che esterni. Alla fine, però, è prevalsa l’unità tra i due capoluoghi. È ciò che il mondo economico ha apprezzato di più: del resto, le esternazioni di amicizia del sindaco Gian Luca Zattini sono state ripetute. LA PRIMA IDEA La candidatura ha preso forma pubblicamente martedì 11 febbraio, quando il sindaco Gian Luca Zattini ha ufficializzato in consiglio comunale la volontà di correre per il titolo. Alcune settimane prima, il 15 gennaio, Zattini aveva incontrato a Roma il ministro della Cultura Alessandro Giuli: tema principale, il recupero dell’ex monastero della Ripa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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