Forlì a Campobasso serve un exploit | Gara complicata ma ci dà tanti stimoli

A Campobasso, la squadra di casa affronta una partita difficile contro Forlì, che cerca una vittoria per ribaltare il risultato dell’andata. La gara si presenta complicata, e nonostante il vantaggio iniziale di Forlì di 2-0 all’intervallo, la ripresa vede una rimonta sorprendente con un punteggio finale di 2-3. La partita si è conclusa con una serie di emozioni intense e colpi di scena.

L’harakiri dell’andata – Forlì avanti 2-0 all’intervallo e ribaltato 2-3 in una ripresa d’inaudita follia – è un ricordo ancora vivido, un polpo alla gola, un graffio nell’orgoglio. C’è voglia di revanscismo, oggi (17.30), all’’Axum Molinari Stadium’ di Campobasso. Molisani per dare continuità al sacco del ‘Riviera delle Palme’ (Samb ko 0-1) e lanciare l’opa sul quarto posto (ora condiviso con il Pineto) che, in chiave playoff, significherebbe bypassare il primo turno della fase regionale. Romagnoli per ballare coi Lupi, vendicare l’affronto del ‘Morgagni’ e iscrivere una seria ipoteca sulla salvezza diretta, senza passare dal budello playout (+6). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, a Campobasso serve un exploit: "Gara complicata, ma ci dà tanti stimoli" Articoli correlati Kelly a Sky: «La partita è molto complicata, bisognerà avere grande mentalità e intensità. Tanti errori? Difficile da spiegare ma…»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Udinese Lazio, Marusic nel pre-gara: «Gara complicata, ma penso che la squadra possa fare una cosa»Manca sempre meno al calcio d’inizio di Udinese–Lazio, match valido per la diciottesima giornata di Serie A e ultima gara del 2025. Approfondimenti e contenuti su Forlì a Campobasso serve un exploit... Temi più discussi: Forlì in emergenza contro il Campobasso: Niente calcoli faremo il massimo; Verso Campobasso – Forlì: la rimonta dell’andata e l’analisi della sfida; Serie C/B. Il Campobasso riceve il Forlì al Molinari; Il Campobasso ospita il Forlì verso i playoff: Dobbiamo continuare a correre. Forlì, a Campobasso serve un exploit: Gara complicata, ma ci dà tanti stimoliOggi in Molise (17.30) in panchina il vice Ceglia: Loro forti e in salute. Andremo comunque per provare a imporre il nosto gioco ... ilrestodelcarlino.it Forlì in emergenza contro il Campobasso: Niente calcoli faremo il massimoIl Campobasso evoca un doloroso ricordo in casa Forlì quando nel girone di andata allo stadio Morgagni i rossoblu riuscirono a ribaltare l'iniziale doppio vantaggio dei galletti ... today.it Cronaca. Forlì, morti sospette in ambulanza: i casi salgono a undici facebook