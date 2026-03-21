Forbidden fruit 3 replica puntata del 21 marzo in streaming | Video Mediaset
Oggi, sabato 21 marzo, viene trasmessa in streaming la replica dell'episodio di Forbidden Fruit 3. In questa puntata, Sahika convince Zehra a collaborare per organizzare una festa dedicata al suo fidanzamento con Halit. La scena si svolge con i personaggi principali coinvolti nell'organizzazione dell'evento, senza altri dettagli o commenti aggiuntivi.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 21 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika convince Zehra ad aiutarla a organizzare una festa per celebrare il suo fidanzamento ufficiale con Halit. Quando la notizia arriva a Yildiz, la tensione cresce. Cosi’, Ender decide di intervenire per evitare che Sahika prenda definitivamente il sopravvento. Kaya aiuta Leyla a sfuggire dal suo ex marito, occupandosi degli aspetti legali e logistici per proteggerla. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 46 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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