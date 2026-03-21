Fontana minacciato alla vigilia del referendum | lo scontro politico supera il limite scatta la denuncia

Alla vigilia del referendum sulla giustizia, il governatore viene minacciato e si presenta una denuncia. Le tensioni tra le parti politiche sono aumentate, superando i normali scambi di opinioni. Il clima si fa più acceso, con episodi che coinvolgono figure pubbliche e aumentano la pressione sul dibattito pubblico. La situazione si sta facendo sempre più complessa e delicata.

Il clima attorno al referendum sulla giustizia si accende fino a superare la soglia della normale dialettica politica. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, racconta di aver ricevuto minacce di morte dopo aver pubblicato un contenuto social legato al voto del 22 e 23 marzo 2026. Un episodio che segna un ulteriore passo nella radicalizzazione del confronto pubblico, dove la linea tra critica e intimidazione sembra assottigliarsi sempre di più. Il governatore parla apertamente di un clima avvelenato, in cui chi esprime una posizione viene percepito come un avversario da colpire. La vicenda nasce da un semplice post sul referendum, un video di meno di un minuto con cui Fontana invitava a votare Sì, in linea con la posizione della Lega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fontana minacciato alla vigilia del referendum: lo scontro politico supera il limite, scatta la denuncia Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Fontana minacciato di morte. Stefani: «Solidarietà al collega, violate le regole della democrazia». Zaia: superato ogni limite Lo scontro politico sul Referendum saprà evitare il cortocircuito istituzionale? La lettura di CaroneIl referendum, per come è costruito e per il contesto in cui cade, non premia la sofisticazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fontana minacciato Argomenti discussi: Vino rosso e bianco tornano a zampillare dalla (finta) fontana delle tette. Fontana minacciato alla vigilia del referendum: lo scontro politico supera il limite, scatta la denunciaIl clima attorno al referendum sulla giustizia si accende fino a superare la soglia della normale dialettica politica. Il presidente della Regione Lombardia, ... thesocialpost.it Il Presidente Fontana minacciatoNei primi commenti rilasciati, Fontana ha sottolineato come il livello dello scontro abbia ormai superato ogni limite accettabile, trasformando il confronto ... varesepress.info