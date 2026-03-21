fomazione strategica nella ricerca del lavoro

Ieri a Città di Castello si è svolto il consiglio generale dell’Umbria della Cisl presso la scuola d’arti e mestieri Bufalini. La riunione ha visto la partecipazione della segretaria generale Daniela Fumarola e altri rappresentanti del sindacato. Al centro degli incontri c’è stata la formazione professionale come strumento strategico nella ricerca del lavoro.

CITTÀ DI CASTELLO Parlare di lavoro e farlo da un centro di formazione professionale: è accaduto ieri a Città di Castello per il consiglio generale Umbria della Cisl, riunito alla scuola d’arti e mestieri Bufalini, alla presenza tra gli altri della segretaria generale Daniela Fumarola. Proprio quest’ultima ha evidenziato: "Noi non abbiamo un problema di quantità del lavoro, perché il lavoro cresce, abbiamo un problema di qualità e, all’interno di questo, c’è la parte che riguarda i giovani e le donne, categorie che sentono maggiormente questa problematica. Occorrono più servizi, più congedi, possibilità di conciliare la famiglia, il lavoro e la genitorialità, ma allo stesso tempo - ha sostenuto- abbiamo il dovere di dare strumenti ai ragazzi che cercano lavoro e in tanti casi non lo trovano perché mancano di competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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