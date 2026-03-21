Follia di Joselito nel finale Montevago che traversa!

Nel finale della partita, Joselito ha messo a segno un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Montevago ha realizzato un traversa che ha stravolto le aspettative. Tra i giocatori in campo, Gemello si è distinto per due interventi decisivi al 16’, dimostrando sicurezza, mentre Calapai ha disputato un primo tempo senza molte iniziative.

GEMELLO 6,5 Al 16’ doppio intervento, prima su Giorico e poi su Antonelli. Esce sicuro. CALAPAI 5,5 Un primo tempo con poca iniziativa. Una ripresa con tante leggerezze. RICCARDI 5,5 Un buon anticipo nel finale di primo tempo su Nunziatini. Ma insieme a tutto il pacchetto arretrato e non solo pecca in occasione del pari della Torres. STRAMACCIONI 5,5 Vince ancora il ballottaggio con Angella al centro della difesa. Rischia in un paio di situazioni. Un buco in occasione della rete di Sorrentino. TOZZUOLO 5,5 Pronto da subito (7’) per neutralizzare il primo pericolo della Torres. Ma su Sala non è sempre attento. MEGELAITIS 6 Gara come sempre tonica, la prima conclusione nella porta di Zaccagno arriva da lui, ma di testa non è abbastanza incisivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follia di Joselito nel finale. Montevago, che traversa! Articoli correlati La squadra. Tozzuolo e Montevago in ripresa. Joselito-Megelaitis, ballottaggioSeduta biancorossa all’interno del "Curi" per i biancorossi di Giovanni Tedesco in vista della sfida in programma domani contro il Gubbio. Fiorentina: pari stretto con il Milan (1-1). Segna Comuzzo, traversa di Brescianini nel finale. PagelleFIRENZE – Vibra ancora, la traversa sotto la curva Ferrovia: colpita da Brescianini al sesto di recupero. Contenuti utili per approfondire Follia di Joselito nel finale Montevago... Temi più discussi: Perugia – Torres, le pagelle: Joselito che combini? Montevago va reparto da solo; Il Perugia non va oltre il pari contro la Torres; Perugia-Torres, brividi e follie. Ma alla fine è un passo verso la salvezza (1-1). Follia di Joselito nel finale. Montevago, che traversa!GEMELLO 6,5 Al 16’ doppio intervento, prima su Giorico e poi su Antonelli. Esce sicuro. CALAPAI 5,5 Un primo tempo con poca iniziativa. Una ripresa con tante leggerezze. RICCARDI 5,5 Un buon anticipo ... lanazione.it Torna Forbici Follia firmato Torino Spettacoli, 26 anni di replicheTorna al Teatro Erba di Torino Fornici Follia, il giallo comico interattivo - firmato Torino Spettacoli, grazie a un'intuizione di Gian Mesturino - che si replica da 26 anni, adatto per un pubblico ... ansa.it Perugia-Torres 1-1, Tedesco: “Un disastro arbitrale. Avremmo meritato di più” facebook