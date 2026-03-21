Flavio Cobolli sorpreso da Collignon saluta Miami all’esordio

Flavio Cobolli ha affrontato il suo primo match a Miami con una sconfitta contro Collignon. L’incontro si è concluso con Cobolli che ha salutato il torneo dopo aver perso il primo set. La partita si è svolta sui campi della Florida, dove il tennista italiano ha incontrato l’avversario francese. Cobolli ha lasciato il campo senza proseguire nel torneo.

Non è una Miami che sorride particolarmente a Flavio Cobolli, quella che si staglia sull’orizzonte della Florida. Il capitolino esce subito di scena nel secondo Masters 1000 dell’anno: lo batte il belga Raphael Collignon per 7-5 6-3 in un’ora e 35 minuti. Di fatto il Sunshine Double del numero 3 d’Italia si chiude senza l’ombra di una reale soddisfazione, con un solo match vinto a Indian Wells. Da rimarcare come Flavio abbia dovuto avere a che fare con un problema a una spalla, per il quale ha chiesto un trattamento medico nelle fasi centrali del secondo set. Che le cose per Cobolli non vadano poi tanto bene lo si comprende fin dall’inizio, perché di difficoltà al servizio ce ne sono parecchie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli sorpreso da Collignon, saluta Miami all’esordio Articoli correlati LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro con un problema alla spalla lotta ma saluta il torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:30 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro infortunato lotta fino alla fine ma saluta il torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:28 Il belga al prossimo turno se la vedrà contro Paul. Aggiornamenti e notizie su Flavio Cobolli Temi più discussi: Ranking ATP, lunedì storico: 4 italiani in Top 20. Sinner avvicina Alcaraz; Flavio Cobolli non riesce a sollevare il trofeo vinto a Indian Wells: Belinda Bencic scoppia a ridere; ATP Miami, notte grigia! Cobolli sorpreso da Collignon, fuori Darderi e Arnaldi; Errani/Vavassori ai quarti nel doppio misto: sorprendono Cobolli/Bencic. Flavio Cobolli sorpreso da Collignon, saluta Miami all’esordioNon è una Miami che sorride particolarmente a Flavio Cobolli, quella che si staglia sull'orizzonte della Florida. Il capitolino esce subito di scena nel ... oasport.it Alcaraz supera Fonseca e procede al Miami Open: eliminazioni per Cobolli e ArnaldiAlcaraz liquida Fonseca in due set e prosegue il cammino a Miami; Cobolli e Arnaldi salutano il torneo, con ancora appuntamenti importanti per gli altri azzurri ... notizie.it Tanta Italia in campo venerdì, da Jasmine Paolini a Flavio Cobolli, passando per Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi facebook Le parole di Flavio #Cobolli quando manca sempre meno al suo esordio nel Masters 1000 di Miami x.com