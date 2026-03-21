Fiumicino referendum del 22 e 23 marzo | oggi le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafe

Il Comune di Fiumicino ha annunciato che gli Uffici Anagrafe saranno aperti in via straordinaria il 22 e il 23 marzo, in preparazione del referendum confermativo in programma in quei giorni. Le aperture sono state organizzate per consentire ai cittadini di ottenere i documenti di identificazione necessari per esercitare il diritto di voto. La misura riguarda tutti coloro che devono aggiornare o richiedere i documenti di identità.

Fiumicino, 21 marzo 2026 – In vista del referendum confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune ricorda le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafe dedicate ai cittadini che abbiano necessità di un documento di identificazione per poter votare. In occasione del referendum confermativo in programma domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, sono previste aperture straordinarie degli Uffici Anagrafe riservate ai cittadini che abbiano bisogno di un documento di identificazione ai fini dell’esercizio del diritto di voto. Per essere ammessi al voto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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