Fiumenta lavori Ripulito l’aveo Sp1 più sicura

L’amministrazione comunale di Vernio ha completato di recente i lavori di manutenzione straordinaria sulla muratura della spalla del ponte della stazione sul Fiumenta. L’intervento ha riguardato la ripulitura dell’aveo e la messa in sicurezza della struttura, migliorando la stabilità e la sicurezza dell’area. I lavori sono stati conclusi nel rispetto dei tempi programmati.

Non solo di strade si è occupata negli ultimi mesi l’amministrazione comunale di Vernio. È infatti concluso da pochi giorni l’intervento di manutenzione straordinaria della muratura della spalla del ponte della stazione sul Fiumenta. Per risolvere il rischio di allagamento in caso di forti piogge in via della Stazione è stato anche realizzato un nuovo tombino stradale. Complessivamente per la sistemazione dell’area il Comune di Vernio ha impegnato circa 45mila euro. La regimazione delle acque superficiali ha visto anche l’esecuzione di riparazioni con l’obiettivo di scongiurare allagamenti a Cavarzano e nella località Tondatoio. Nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiumenta, lavori. Ripulito l’aveo. Sp1 più sicura Articoli correlati Lavori al Sodo: "per una strada più sicura"Un intervento mirato, in attesa di lavori più strutturali, per aumentare la sicurezza lungo una delle strade più delicate del territorio comunale. Leggi anche: Via Vetreto più sicura, conclusi i lavori per l’illuminazione notturna