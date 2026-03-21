Firenze prof va a processo per abusi sulle alunne minorenni la dirigente sapeva ma non denunciò

Un insegnante in pensione che ha lavorato nelle scuole medie di Firenze sarà giudicato per aver molestato alcune allieve minorenni tra il 2016 e il 2019. La dirigente scolastica dell’istituto, secondo quanto emerso, era a conoscenza delle accuse ma non ha presentato denuncia. Il procedimento giudiziario coinvolge quindi sia il docente che la presenza di eventuali omissioni da parte della scuola.

Un docente in pensione che insegnava alle scuole medie andrà a giudizio per le molestie perpetrate sulle allieve negli anni dal 2016 al 2019. Secondo il papà di una delle vittime, oggi maggiorenne, la dirigente scolastica sapeva ma non avrebbe fatto niente per aiutare gli studenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Abusi su 8 alunne minorenni in corridoio e in bagno: indagato un collaboratore scolasticoShock e indignazione sono le due principali emozioni che hanno colpito i genitori di un istituto comprensivo di Reggio Emilia, quando hanno scoperto... Abusi su dieci alunne minorenni, indagato collaboratore scolastico a BrindisiUn collaboratore scolastico che lavora in una scuola media del Brindisino è indagato con l'accusa di aver compiuto atti sessuali nei confronti di... Contenuti e approfondimenti su Firenze prof va a processo per abusi... Temi più discussi: Professore sospeso nel Fiorentino, aveva una relazione con un’alunna minorenne; Firenze, la gita svela la relazione con una studentessa di 16 anni: professore sospeso da scuola; Firenze, relazione con alunna 16enne: sospeso professore di lettere; La relazione tra il professore e la sua allieva: il video di un bacio, così è esploso il caso. Mi faceva sedere su di lui e mi toccava le cosce, da allora voglio che siano magre. Alunna anoressica, prof a giudizioLa giovane riferì il suo vissuto di molti anni prima dopo un gesto di autolesionismo. La preside dell’istituto non presentò mai denuncia, ma si limitò a un invito al docente a cambiare i suoi modi in ... msn.com Firenze, un giro con i prof a Didacta: «Gli studenti sono cambiati, dobbiamo farlo anche noi»La docente delle medie alla kermesse sulla scuola: «C’è bisogno sempre di aggiornarsi, il nostro lavoro è in evoluzione» ... corrierefiorentino.corriere.it A Firenze le biblioteche cambiano volto: non solo libri, ma anche oggetti da prendere in prestito. Nasce la Biblioteca degli Oggetti, un progetto che permette ai cittadini di condividere strumenti, elettrodomestici e attrezzature, riducendo sprechi e costi. Il principi facebook Quella volta a Firenze x.com