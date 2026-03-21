Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Al Parco Centrale del Laghetto dell’EUR, i ciliegi giapponesi stanno iniziando a fiorire, offrendo uno spettacolo che caratterizza la primavera romana. La fioritura dei ciliegi è visibile nel parco situato nel quartiere EUR, uno dei luoghi più ammirati della stagione. La fase di fioritura è appena iniziata e si può osservare il primo sbocciare dei fiori tra gli alberi del laghetto.

All’ Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, sta iniziando lo spettacolo della fioritura dei ciliegi giapponesi. Le gemme dei celebri Prunus × yedoensis ‘Somei?Yoshino’ stanno lentamente schiudendosi e sui rami di alcuni alberi più giovani sono già comparsi i primi fiori. Le temperature insolitamente miti di questi giorni stanno accelerando il processo, anticipando leggermente i tempi della fioritura che, secondo le prime osservazioni, potrebbe raggiungere il suo culmine nei primissimi giorni di aprile. Già nel giro di una decina di giorni, però, si potranno ammirare diversi rami in fiore lungo il suggestivo Viale del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it Una selezione di notizie su Fioritura dei ciliegi al Laghetto... Temi più discussi: Ciliegi fioriti: dove e quando vederli a Tokyo nel 2026; Una sera sotto i ciliegi in fiore; All’ombra dei ciliegi in fiore: dal 19 marzo al 1° aprile 2026 alla Reggia di Venaria (data di conclusione indicativa); Dove ammirare i ciliegi in fiore a Parigi e dintorni, i migliori angoli per l’Hanami e i Sakura. Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapere ... tg24.sky.it Le immagini spettacolari dei ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria by nightFioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: eventi, date e novità 2026 con aperture serali e Potager Royal illuminato. quotidianopiemontese.it Fioritura delle Magnolie, Cavoretto-Parco Europa- To facebook # # Pollini a fine fioritura (nocciolo, olmo), a inizio (platano, brussonezia, betulla), in pieno (cipresso, Graminacee, carpino, ontano, frassino, bagolaro, pioppo. Spore fungine, tranne in montagna. bit.ly/3tYYaow x.com