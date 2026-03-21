Fiorini regala entusiasmo | Qui un grande progetto

Fiorini ha dichiarato di essere presente per riportare la società tra i professionisti. Ha sottolineato l’entusiasmo che si respira a Prato, ritenendolo difficile da trovare in categorie superiori come la C e la B. Domenica scorsa, lo stadio Lungobisenzio si è riempito di spettatori, creando un’atmosfera emozionante. La sua presenza vuole rafforzare l’obiettivo di rilancio del club.

"Sono qui per riportare questa società dove merita, ossia fra i professionisti. L’entusiasmo che si respira a Prato difficilmente lo si trova anche nelle categorie superiori, come in C e addirittura in B: domenica scorsa lo stadio Lungobisenzio è stato uno spettacolo emozionante". Parola di Mattia Fiorini, centrocampista trasferitosi al Prato lo scorso gennaio. Rimasto senza squadra dopo il fallimento del Rimini, il classe 2001 ha scelto a suo tempo l’offerta biancazzurra per un motivo ben preciso. "Qui ci sono un progetto ambizioso e una società seria. Due aspetti fondamentali per un calciatore. Vedo tutti i presupposti per fare qualcosa di importante - il commento del ragazzo nato a Bagno a Ripoli - In questa annata, il traguardo a cui puntiamo sono sicuramente i playoff. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorini regala entusiasmo: "Qui un grande progetto" Articoli correlati Colleferro. Progetto “Incontro con l’autore”. Grande entusiasmo degli studenti per la presentazione del libro di Stefano Conti “L’Equazione Perfetta” al Teatro Vittorio VenetoCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Venerdì 30 Gennaio al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro si è tenuto l’evento, ormai...