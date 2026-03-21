Fiorentina | Kean in campo con l’Inter Sfida Pio Esposito per la maglia azzurra Viareggio | viola in finale Gli under 18 entreranno gratis

Moise Kean sarà titolare nella partita tra Fiorentina e Inter, mentre Pio Esposito si sfiderà con lui per conquistare la maglia azzurra. Nella stessa giornata, la squadra viola ha raggiunto la finale del torneo di Viareggio e ha deciso di permettere l’ingresso gratuito agli under 18. La situazione riguardante il rapporto tra Kean e l’allenatore Paolo Vanoli si è risolta, consentendo all’attaccante di scendere in campo.

FIRENZE – Problema rientrato, nella Fiorentina, fra Moise Kean e Paolo Vanoli. L’attaccante, convocato in Nazionale da Gattuso, scenderà in campo dall’inizio contro l’Inter per dare peso all’attacco viola. La vittoria della Cremonese a Parma (0-2) riapre pericolosamente i giochi nella lotta per la salvezza. La Fiorentina dovrà fare punti contro l’Inter per non annullare il vantaggio ottenuto con la vittoria di Cremona. L’Inter ha la necessità di vincere per tenere a distanza il Napoli. Fra i nerazzurri mancherà anche Bastoni, oltre a Lautaro Martinez. Davanti ci sarà Pio Esposito, intenzionato a contendere a Kean il posto di titolare contro l’Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo a Bergamo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Kean in campo con l’Inter. Sfida Pio Esposito per la maglia azzurra. Viareggio: viola in finale. Gli under 18 entreranno gratis Articoli correlati Fiorentina-Inter, Chivu con Thuram ed Esposito, Vanoli con Kean: probabili e orari tvMilano, 21 marzo 2026 – Una sconfitta e un pari nelle ultime due di campionato per l’Inter. Leggi anche: Probabili formazioni Inter Pisa: Pio Esposito verso una maglia da titolare Tutti gli aggiornamenti su Fiorentina Kean in campo con l'Inter... Temi più discussi: Inter-Atalanta è anche Pio Esposito vs Scamacca: sfida per un posto da titolare in Nazionale ai playoff; Obiettivo Mondiale. Ventotto convocati per i play-off: la novità è Palestra, torna Chiesa; Italia verso gli spareggi Mondiali: i convocati di Gattuso per la sfida all'Irlanda del Nord; Playoff Mondiale, i convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: c'è Palestra, torna Chiesa. Fiorentina-Inter è anche Kean contro Pio Esposito, il CorFio: Sfida doppiaKean-Pio sfida doppia, questo il titolo di apertura sul tema legato a Fiorentina-Inter lanciato questa mattina dal Corriere Fiorentino. Il quotidiano poi sempre in merito ha questo ... firenzeviola.it Fiorentina, Kean si allena ancora a parte: le ultimeLo staff medico tiene d'occhio le condizioni di Moise Kean, già costretto a saltare la sfida di Conference League con il Ratkow. Vanoli spera in un recupero in extremis, ma ad ora sono poche le possib ... fantacalcio.it San Siro chiude sull’1-1 la sfida tra Inter Milan e Atalanta BC nella 29ª giornata di Serie A. Francesco Pio Esposito porta avanti l’Inter nel primo tempo. Nikola Krstovic trova il pareggio per l’Atalanta all’82’. Una partita combattuta fino agli ultimi minuti. facebook . @Inter, Marotta: “Dopo la sfida contro il Bodø/Glimt abbiamo voltato pagina con rammarico, ma credo sia servita come esperienza. Pio Esposito L’Inter non vuole vendere” x.com