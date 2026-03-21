Fiorentina-Inter e playoff Mondiale | le ultime su Bastoni

Nel derby tra Fiorentina e Inter, il difensore si è infortunato alla tibia e ha saltato la partita con l’Atalanta. Chivu ha recuperato Calhanoglu per la trasferta di Firenze, ma Alessandro Bastoni non è stato incluso nella rosa. La sua assenza si aggiunge alle altre indisponibilità dell’Inter in vista delle prossime sfide.

Il difensore si è fatto male alla tibia nel derby e ha già saltato la sfida con l’Atalanta di sabato scorso Chivu ha recuperato Calhanoglu per la delicata trasferta di Firenze, non però Alessandro Bastoni. Il difensore sente ancora male alla tibia, dove ha ricevuto un duro colpo nel derby col Milan intervenendo su Rabiot, e per questo salterà pure il match con la Fiorentina di domani sera. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Allo stato attuale Bastoni è a rischio per il playoff Mondiale, o perlomeno per la semifinale contro l’ Irlanda del Nord in programma a Bergamo giovedì prossimo. “Valuteranno in Nazionale”, ha dichiarato Chivu in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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