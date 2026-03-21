Fiorentina Inter debutto per… Kolarov! Al Franchi sostituirà Chivu causa squalifica

Al Franchi, durante la partita tra Fiorentina e Inter, sarà la prima volta per Kolarov con la maglia nerazzurra. Il difensore serbo prenderà il posto di Chivu, che è stato squalificato. Questa sostituzione segna il debutto ufficiale di Kolarov in questa stagione. La squadra si prepara ad affrontare l’incontro con questa novità in difesa.

Inter News 24 Fiorentina Inter, debutto per. Kolarov! Al Franchi, l’ex difensore serbo sostituirà Chivu causa squalifica del romeno. Il suo stile. In vista della partita di domani sera contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, l’ Inter vivrà una novità tecnica significativa. Aleksandar Kolarov, ex difensore serbo e attuale membro dello staff tecnico, sostituirà Cristian Chivu in panchina, che, a causa di squalifica, non potrà sedere al suo posto. Un debutto speciale per Kolarov, che si troverà a guidare la squadra, almeno per questa gara, nel suo ruolo di viceallenatore. Kolarov e Chivu, un legame che dura nel tempo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’alchimia tra Kolarov e Chivu è stata costruita con il tempo, facendo di Kolarov la “voce della coscienza” di Chivu durante le partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

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