Fiorentina-Inter Chivu | Ecco perché il silenzio stampa Campionato lungo tutto è possibile
Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Inter, Cristian Chivu spiega le ragioni del silenzio stampa adottato dalla squadra, sottolineando che il campionato è ancora lungo e tutto può succedere. Il tecnico nerazzurro ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sulla preparazione della gara e sulle strategie adottate in vista dell'incontro. Nessun altro dettaglio viene fornito in questa fase.
Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Cristian Chivu torna a parlare e lo fa con un messaggio chiaro. Niente alibi, niente distrazioni, solo campo e continuità. Il tecnico nerazzurro, che domani non sarà in panchina per squalifica, ha presentato il match da Appiano Gentile. “Siamo pronti, abbiamo lavorato bene in settimana e siamo consapevoli dell’importanza della partita”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando la concentrazione del gruppo in vista di una gara sempre insidiosa. Pressione e classifica, la risposta di Chivu. Sulle pressioni legate alla corsa scudetto, Chivu non si nasconde ma ridimensiona il tema: “Il calcio è pressione, sempre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
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