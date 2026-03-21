Fiorentina-Inter Chivu | Ecco perché il silenzio stampa Campionato lungo tutto è possibile

Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Inter, Cristian Chivu spiega le ragioni del silenzio stampa adottato dalla squadra, sottolineando che il campionato è ancora lungo e tutto può succedere. Il tecnico nerazzurro ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sulla preparazione della gara e sulle strategie adottate in vista dell'incontro. Nessun altro dettaglio viene fornito in questa fase.