Fiorentina-Inter Chivu | Ecco perché il silenzio stampa Campionato lungo tutto è possibile

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Cristian Chivu torna a parlare e lo fa con un messaggio chiaro. Niente alibi, niente distrazioni, solo campo e continuità. Il tecnico nerazzurro, che domani non sarà in panchina per squalifica, ha presentato il match da Appiano Gentile. “Siamo pronti, abbiamo lavorato bene in settimana e siamo consapevoli dell’importanza della partita”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando la concentrazione del gruppo in vista di una gara sempre insidiosa. Pressione e classifica, la risposta di Chivu. Sulle pressioni legate alla corsa scudetto, Chivu non si nasconde ma ridimensiona il tema: “Il calcio è pressione, sempre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: «Vi spiego il silenzio stampa dopo l’Atalanta. Bastoni domani non ci sarà, sulla sua convocazione in Nazionale…»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida valevole per il 30°...

Una selezione di notizie su Fiorentina Inter Chivu Ecco perché il...

Temi più discussi: Fiorentina-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Chivu sulla corsa Scudetto dell'Inter: Il calcio è pressione, ora sono tutte finali; Fiorentina-Inter, Calhanoglu pronto dal 1?. Bastoni, ecco l’ipotesi più accreditata; DEVE ANDARE DAL DENTISTA | Chivu annuncia l'infortunio più tragicomico della stagione: ecco perchè non è stato convocato Bonny.

Fiorentina, le dichiarazioni di Paratici nel pre partita della sfida di Serie A contro l’Inter di Chivu. Ecco le sue paroleFiorentina, le dichiarazioni di Paratici nel pre partita della sfida di Serie A contro l'Inter di Chivu. Ecco le sue parole ... calcionews24.com

Fiorentina-Inter, Chivu: Niente alibi, mancano ancora tante partiteChivu presenta la sfida contro la Fiorentina, non sarà in panchina causa squalifica. Conte ha parlato di pressione? Nel calcio c'è sempre stata. Gli episodi contro l'Atalanta? Ci siamo concentrati su ... sport.sky.it

I risultati dei nostri pronostici di #FiorentinaInter… che intuito #seriea #calcio #inter facebook

#Vanoli si sfoga in conferenza dopo #FiorentinaInter: “Basta con i cambi. Fammi godere una partita…" x.com