Fiorentina-Inter Chivu con Thuram ed Esposito Vanoli con Kean | probabili e orari tv

Nella partita tra Fiorentina e Inter, Chivu è in campo con Thuram ed Esposito, mentre Vanoli schiera Kean. Le due squadre cercano di migliorare i risultati recenti, con l’Inter che ha ottenuto una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. Sono stati annunciati anche gli orari delle trasmissioni televisive per seguire l’incontro.

Milano, 21 marzo 2026 – Una sconfitta e un pari nelle ultime due di campionato per l’Inter. Dopo il derby col Milan, i nerazzurri sono stati fermati, tra le polemiche arbitrali, sul pareggio dall’Atalanta e così è stato il Napoli a riavvicinarsi, contestualmente alla battuta di arresto dei rossoneri a Roma contro la Lazio. La classifica ora dice Inter 68, Napoli 62, con una partita in più ieri a Cagliari, e Milan 60: nel fine settimana si giocheranno un interessantissimo Fiorentina-Inter e un altrettanto palpitante Milan-Toro. Sono le tornate decisive verso lo Scudetto e l’Inter non vuole lasciarselo sfuggire dopo l’accelerazione invernale che ha scremato il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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