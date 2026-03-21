In vista della partita tra Fiorentina e Inter, ci sono cambiamenti nella formazione nerazzurra. Chivu, che nelle ultime gare aveva giocato, questa volta siederà in panchina. La squadra si prepara a scendere in campo con una formazione diversa rispetto alle precedenti partite, mentre i tifosi attendono di scoprire le scelte del tecnico. La partita si gioca nelle prossime ore.

Grosse novità di formazione in casa Inter in vista del match contro la Fiorentina: ecco cosa sta succedendo. Cresce l’attesa in vista della gara tra Fiorentina e Inter, valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle ore 20,45. I nerazzurri hanno al momento sei punti di vantaggio sul Napoli (che ha vinto nell’anticipo a Cagliari) e devono assolutamente conquistare i 3 punti per non compromettere il discorso scudetto. Petar Sucic (foto Ansa) – Calciomercato.it Il tecnico Chivu, intanto, pensa a qualche novità di formazione proprio in vista del match contro i viola. Bastoni sente ancora dolore alla gamba e al suo posto dovrebbe esserci ancora Carlos Augusto, mentre in mezzo al campo torna dal 1? Calhanoglu: scivola, dunque, in panchina Sucic che potrebbe fare il suo ingresso in campo a gara in corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Fiorentina-Inter, Chivu cambia ancora: va in panchina

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