Durante la prossima partita tra Fiorentina e Inter, il difensore centrale Bastoni potrebbe non essere disponibile a causa di un infortunio. La sua presenza è in dubbio e potrebbe portare a una modifica nella linea difensiva dell’Inter. Il tecnico Chivu, che deve ancora valutare le condizioni del giocatore, potrebbe essere costretto a fare a meno del suo leader difensivo.

Inter News 24 Fiorentina Inter, Bastoni a forte rischio per la trasferta al Franchi. Il recupero del centrale italiano potrebbe non arrivare in tempo per Chivu. La trasferta a Firenze di domani sera si preannuncia complicata per l’ Inter, che dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni nella sfida contro la Fiorentina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio subito nel derby contro il Milan, difficilmente sarà convocato per la partita del Franchi. Bastoni, la sfida della Nazionale è un obiettivo, ma Firenze è prematura. Bastoni è determinato a non perdere l’appuntamento con la Nazionale giovedì prossimo a Bergamo, dove l’ Italia affronterà la Svezia in una partita fondamentale per la qualificazione al Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fiorentina Inter, Bastoni a forte rischio: Chivu potrebbe dover rinunciare al suo leader difensivo

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