La Fiorentina si prepara a affrontare la partita di Conference League contro il Rakow, con Moise Kean che è stato schierato in attacco. La squadra toscana cerca una vittoria per migliorare la posizione in classifica e riprendere fiducia dopo le ultime prestazioni. Kean si presenta come uno dei principali punti di riferimento offensivi, mentre i giocatori sono concentrati sulla gara in programma.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. CREMONA, ITALIA – 16 MARZO: L’allenatore Paolo Vanoli dell’ACF Fiorentina reagisce durante la partita di Serie A tra US Cremonese e ACF Fiorentina presso lo Stadio Giovanni Zini. Un incontro che ha visto la sua squadra trionfare con una schiacciante vittoria per 4-1, allontanandoli così dalla zona retrocessione. In vista del ritorno degli ottavi di finale della UEFA Conference League contro Rakow, Vanoli ha confermato che il giovane attaccante Moise Kean “è pronto per giocare”. La Fiorentina ha ottenuto... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fiorentina in cerca di riscatto, Kean pronto per la sfida con il Rakow.

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