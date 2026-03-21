La Fiorentina si affida a Moise Kean nella prossima partita contro l’Inter, con l’obiettivo di raggiungere un traguardo importante. Kean, attaccante, è chiamato a dimostrare il suo valore per contribuire alla squadra. La partita rappresenta un momento chiave per il giocatore e la formazione, che sperano di ottenere un risultato positivo.

Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Atalanta, subito l’arcobaleno dopo la tempesta Champions: una ‘prima volta’ per Palladino col Verona! Non era mai successo in questa stagione Lecce, infortunio Sottil: piove sul bagnato! Nuova visita specialistica dopo il persistere della lombosciatalgia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina aggrappata a Kean: il centravanti pronto a riprendersi la Viola. Contro l’Inter per tagliare un traguardo importantissimo

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