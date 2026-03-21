Stasera su Sky Cinema e NOW vengono trasmessi diversi film, tra cui Fidanzata in affitto, 12 anni schiavo, Il ciclone e Chocolat. La programmazione include titoli di generi diversi, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di film disponibili in prima serata. La selezione propone pellicole che spaziano dal dramma alla commedia, con un focus su produzioni di varia provenienza.

Film stasera su Sky e NOW: Fidanzata in affitto, 12 anni schiavo, Il ciclone e Chocolat tra i titoli in programma. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) arriva Fidanzata in affitto, commedia romantica con Jennifer Lawrence. Maddie è una ragazza in difficoltà economica che accetta un incarico decisamente fuori dal comune: aiutare un giovane timido e impacciato, Percy, a fare esperienza prima del college. Quello che nasce come un. su Digital-News.it Film stasera su Sky e NOW: Fidanzata in affitto, 12 anni schiavo, Il ciclone e Chocolat tra i titoli in programma.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) arriva Fidanzata in affitto, commedia romantica con Jennifer Lawrence. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, da Fidanzata in affitto a 12 anni schiavo - Sabato 21 Marzo 2026

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