Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programma diverse proposte cinematografiche, tra cui Fidanzata in affitto, 12 anni schiavo, Il ciclone e Chocolat. I film saranno disponibili in diverse fasce orarie, offrendo agli spettatori un'ampia scelta tra generi e temi. La programmazione comprende produzioni di diversa origine e durata, con una varietà di stili narrativi.

Film stasera su Sky e NOW: Fidanzata in affitto, 12 anni schiavo, Il ciclone e Chocolat tra i titoli in programma. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) arriva Fidanzata in affitto, commedia romantica con Jennifer Lawrence. Maddie è una ragazza in difficoltà economica che accetta un incarico decisamente fuori dal comune: aiutare un giovane timido e impacciato, Percy, a fare esperienza prima del college. Quello che nasce come un. su Digital-News.it Film stasera su Sky e NOW: Fidanzata in affitto, 12 anni schiavo, Il ciclone e Chocolat tra i titoli in programma.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) arriva Fidanzata in affitto, commedia romantica con Jennifer Lawrence. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, da Fidanzata in affitto a 12 anni schiavo - Sabato 21 Marzo 2026

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