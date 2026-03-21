Un tribunale di Ravenna ha deciso di espellere un uomo adulto dalla casa della madre, interrompendo l’obbligo di mantenimento. Il procedimento riguardava un figlio che viveva alle spese della madre senza contribuire alle spese domestiche. La sentenza ha stabilito che l’uomo non aveva più diritto a usufruire del sostegno economico offerto dalla madre.

Una sentenza del Tribunale di Ravenna ha sancito la fine dell’obbligo di mantenimento per un figlio adulto che viveva a spese della madre senza contribuire alle spese domestiche. L’uomo, pur avendo un contratto a tempo indeterminato come cameriere con uno stipendio mensile di 1.400 euro, non pagava le bollette né aiutava nelle faccende di casa, rendendo la convivenza intollerabile. La giudice Adriana Forastiere ha stabilito che il 31enne debba lasciare l’abitazione materna entro il 30 giugno e pagare 3.000 euro di spese legali alla madre. La vicenda è esplosa quando la donna proprietaria ha deciso nel 2024 di portare la questione davanti ai giudici, sostenendo che il rapporto si era deteriorato oltre ogni limite sopportabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Figlio adulto sfrutta la madre: il giudice lo espelle

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